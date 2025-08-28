「ホロライブ」所属のVTuber・宝鐘マリンさんが、27日に自身のエックスを更新。誕生日を迎えた後輩ホロメンへ贈ったお祝いメッセージを公開すると、その温かな内容にファンから反響が寄せられた。【写真】ファンも感動！宝鐘マリンさんが後輩に送った温かいメッセージマリンさんがお祝いの言葉を届けたのは、同日に誕生日を迎えた音楽グループ「FLOW GLOW」の綺々羅々ヴィヴィさん。ヴィヴィさんは誕生日当日、自身のチャン