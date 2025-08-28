映画版『ハリー・ポッター』の最初の2作品、2001年公開の『賢者の石』と2002年公開の『秘密の部屋』で監督を務めたクリス・コロンバスが、現在撮影中のドラマ版に苦言を呈した。【写真】ドラマ版『ハリー・ポッター』ハグリッド役の姿Varietyによると、ポッドキャスト『The Rest Is Entertainment」（原題）』に出演したコロンバス監督が、ハグリッドを演じるニック・フロストの写真を見て、「僕らがハグリッドのためにデザイ