お笑いタレントで吉本新喜劇座員の金原早苗が28日、自身のインスタグラムを更新し、プールサイドでの水着で佇むショットを公開している。【写真】足長い！“吉本新喜劇”美女38歳“の水着姿（3枚）金原早苗は1987年3月19日生まれの38歳。吉本新喜劇ではマドンナ役として活躍することが多く、また、両親が自衛官という家庭環境から、劇中で訓練の真似をする持ちネタも。また、舞台を離れてもピン芸人として滝川クリステルのモ