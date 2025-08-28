超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』が、2025年10月4日に迎える4周年を記念し、描きおろしイラストを公開した。今回公開されたイラストは、9月10日発売の3rdアルバム『カリスマガンボ』の世界観を彷彿とさせる、スープの中でのびのび過ごす七人のカリスマ達のユーモラスかつコンセプチュアルなビジュアルに仕上がっている。この描きおろしイラストは、10月4日・5日に東京ドームシティ シアターGロッソで開催される『カリスマ