＜氣志團万博2025 〜関東爆音パビリオン〜＞が11月15日および16日、昨年2024年に引き続き、千葉・幕張メッセ国際展示場9〜11ホールにて開催される。このたび出演アーティストが最終発表となった。最終アーティストとして発表されたのは、Day1の11月15日にASKA、クリープハイプ、20th Century、ヤングスキニー、Day2の11月16日に-真天地開闢集団-ジグザグ 、NEWSといった6組だ。これにて全出演アーティストが出揃った形となる。チケ