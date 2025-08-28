日本サッカー協会(JFA)は28日、千葉市内の高円宮記念JFA夢フィールドで記者会見を行い、9月のアメリカ遠征2試合に臨む日本代表メンバー25人を発表した。森保一監督と山本昌邦ナショナルチームダイレクターが登壇し、約40分間にわたって質疑応答を行った。●山本昌邦ナショナルチームダイレクター「W杯予選が無事に終わり、いよいよW杯本番に向けて世界トップ基準のチームとトレーニングマッチができる。メキシコ、アメリカという