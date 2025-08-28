¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¤¬²Î¤¦¿·¶Ê¡Ö¥¦¥©¡¼¥¢¥¤¥Ë¡¼¡×¤¬¡¢10·î4Æü¤è¤êÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤é¤ó¤Þ1/2¡ÙÂè2´ü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢9·î24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë4ËçÌÜ¤ÎEP¡Ø²Ä°¦½÷»Ò¡Ù¤Ø¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¡Ø¤é¤ó¤Þ1/2¡Ù¤Ï¡Ø¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ù¡Ø¤á¤¾¤ó°ì¹ï¡Ù¡Ø¸¤Ìëºµ¡Ù¡Ø¶­³¦¤ÎRINNE¡Ù¡ØMAO¡Ù¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½ºî¤ò¤â¤Ä¡¢¹â¶¶Î±Èþ»Ò¸¶ºî¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¤Ç¡¢´°Á´¿·ºîÅª¥¢¥Ë¥á¤ÎÂè2´ü¤¬2025Ç¯10·î4Æü¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍËÆü