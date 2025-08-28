夏の猛暑で野菜や果物にも異変が起きています。秋の味覚のブドウやナスにも影響が出ています。◇埼玉県坂戸市には、天気急変の爪痕が残っていました。屋根がなくなりむきだしになった建物にはニワトリがいました。突風の被害にあったのです。あたりにガレキが散乱。電柱が道路をまたぐように倒れていました。27日夜、天気が急変した埼玉県。坂戸市内では、フロントガラスを猛烈にたたきつける雨が降りました。午後6時過ぎ