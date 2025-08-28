28日、台北で行われたアジア・太平洋国会議員連合総会の開幕式であいさつする台湾の頼清徳総統（総統府提供・共同）【台北共同】台湾の頼清徳総統は28日、台北で開かれたアジア・太平洋国会議員連合（APPU）総会の開幕式であいさつした。来年の台湾の防衛予算がGDP（域内総生産）比で3％を超え、30年までには同5％に達する見通しだと述べた。頼氏は中国を念頭に、台湾は自身を防衛するだけではなく「地域の平和と安定を守る義