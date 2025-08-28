大手牛丼チェーンの「すき家」は２８日、牛丼と牛皿の計３６商品を値下げすると発表した。牛丼「並盛」は、税込み４８０円から３０円値下げして４５０円となる。値下げは２０１４年以来１１年ぶり。節約志向が強まる消費者を取り込む狙い。値下げは９月４日から。「大盛」「特盛」もそれぞれ３０円値下げして６５０円、８５０円に、「ミニ」は４０円引きの３９０円となる。トッピング付きの牛丼も値下げする一方、「中盛」と「