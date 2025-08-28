東京都庁で小池百合子知事（中央）と面会したJOCの橋本聖子会長。右は太田雄貴専務理事＝28日日本オリンピック委員会（JOC）の橋本聖子会長が28日、東京都庁を訪れ、6月に就任してから初めて小池百合子都知事と面会した。今後の連携に向け「スポーツの産業をもっと構築させていくために、ともに歩ませていただきたい」とあいさつをした。東京都では9月に陸上の世界選手権、11月に聴覚障害者の国際総合スポーツ大会「デフリンピ