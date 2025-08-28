大阪・関西万博会場の大屋根リング＝大阪市此花区の夢洲大阪府と大阪市は28日、大阪・関西万博のシンボル、大屋根リングの保存を巡る関係機関の実務者会合で、保存を検討する2カ所のうち北東部約200メートルの優位性が高いと説明した。会場跡地の再開発では「原形に近い形での活用」に限って事業者を公募する方向で検討。入札不調となった場合、改修・維持の財源に会場運営費の黒字分を充てる案も示した。関係者が明らかにした