栃木シティは28日、FW齋藤恵太(32)が接触事故を起こしたことを発表した。クラブ公式サイトによると、事故は8月28日に栃木県佐野市内で発生。齋藤は自家用車を運転中、不注意により駐車場に停車していた車両に接触した。接触した車両に人は乗車しておらず、齋藤本人にも怪我はないという。事故発生後、速やかに警察等関係各所に連絡をしており、対応を行っている。クラブは「このたびは関係者の皆さまにご迷惑をおかけしたこ