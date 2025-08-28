初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレスVol.36―THE20thANNIVERSARY―20周年記念大会」（9月11日、後楽園ホール）の記者会見が28日、都内で行われた。メインのレジェンド選手権で第20代王者・船木誠勝（フリー）と対戦する初参戦の黒潮TOKYOジャパン（プロレスリングアップタウン）が会見に出席。かつての師匠との対戦に「怖いですよ。まず一言で言いば怖い。やりたくない。正直やりたくな