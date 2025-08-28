ガッツリ試乗したのにまだまだ走り足りない！ ホンダの上級セダン、アコード。現行モデルはタイで生産されて日本に輸入する形となっています。日本ではセダン人気が今ひとつですが、重心の低さや上質さなど、セダンならではのよさがあるのもまた事実。今回はレジェンドレーシングドライバーであり、WEB CARTOP石田貴臣の師匠でもあるガンさんこと黒沢元治さんが試乗！「SUVもいいけどアコードに乗ってほしい」と太鼓判を押す結