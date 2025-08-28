２７日のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」では、ナインティナインが８月に東京ドームで開催された「ＳＭＴＯＷＮＬＩＶＥ２０２５ｉｎＴＯＫＹＯ」を訪れた様子が放送された。ＦＮＳ歌謡祭の際に東方神起からＳＭＴＯＷＮの取材に来て盛り上げて欲しいと頼まれていたと説明された。冒頭、大勢のファンが集まっている東京ドーム前の広場にナイナイが登場。番組オープニングトークを行ったが、矢部浩之が「これ