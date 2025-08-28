合コンで出会ってお付き合いをした経験がある人も多いのではないでしょうか？合コンは、男性とごはんを食べながら楽しくおしゃべりができるので、短時間で距離が縮まりやすいですよね。ただ、合コンにはキャラ強めな男性がいることもあり、そういう日は食事だけしてそそくさと帰るのが一番です……。今回は、合コンで出会った勘違いポジティブ男の話をご紹介いたします。勘違いポジティブ男「友達に誘われて参加した合コンに激ヤ