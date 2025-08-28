欧州株まちまち、米株先物ではナスダック指数が下げ渋り 東京時間19:20現在 英ＦＴＳＥ100 9215.63（-39.87-0.43%） 独ＤＡＸ24028.70（-17.51-0.07%） 仏ＣＡＣ40 7769.43（+25.50+0.33%） スイスＳＭＩ 12198.48（-8.64-0.07%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:20現在 ダウ平均先物SEP 25月限45712.00（+70.00+0.15%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限