◇セ・リーグバンテリンＤ（2025年8月28日ヤクルト―中日）ヤクルトの北村恵吾内野手（24）が28日の中日戦で頭部に死球を受けて途中退場するアクシデントに見舞われた。「6番・二塁」で先発出場。1点を追う3回2死一、二塁の場面で、相手先発・仲地が投じた2球目の146キロ直球が頭部に直撃した。しばらくその場にうずくまっていたが、トレーナーやコーチ陣に付き添われながら自力で歩いてベンチ裏に退いた。球場が騒然