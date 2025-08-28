◇セ・リーグDeNA−阪神（2025年8月28日横浜）DeNAの森唯斗投手（33）が28日、阪神戦（横浜）で今季初登板初先発。5回4安打2失点で、勝利投手の権利を得てマウンドを降りた。初回2死二塁、阪神・佐藤輝に33号2ランをバックスクリーン右に運ばれ、先制を許した。2回も1死から連打で二、三塁のピンチを招いた。しかし、伊原のスクイズをバッテリーで読み切り2死とすると、最後は遊ゴロに仕留めた。直後の攻撃で女房役・