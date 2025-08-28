「ＤｅＮＡ−阪神」（２８日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡのタイラー・オースティン内野手が同点の四回、勝ち越しの今季６号ソロを放った。今季８月１１日のヤクルト戦以来となるアーチ。真骨頂の逆方向への一撃に「スーパードゥーパーウインド！（すごく良い風に乗ってくれた！）」と会心の笑みを見せた。