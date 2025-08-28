◇セ・リーグ中日―ヤクルト（2025年8月28日バンテリンD）中日の先発・仲地が3回2死一、二塁で、打者・北村に頭部死球を与え、危険球退場となった。北村への2球目だった。146キロ直球が北村の頭部付近に直撃。球場が騒然とする中、その場に倒れ込んだ北村は自力で起き上がろうとするなどしてから、ベンチへ。代走・赤羽が送られた。仲地は今季1軍初登板初先発。初回に連打を浴びるなど無死一、三塁を招き、内山に左犠