元ＩＺ＊ＯＮＥで俳優のキム・ミンジュ（２４）が２８日、都内で映画「君の声を聴かせて」（９月２６日公開）のジャパンプレミアに登場した。アイドル時代「女神」との異名をとったミンジュは、美脚が際立つミニ丈の黒ワンピで登場。登壇時、左足のヒールのストラップが外れてしまい、ホン・ギョン（２９）に直してもらうアクシデントも起きた。「私はこれまでＩＺ＊ＯＮＥの活動で日本に来ていましたが、久々に来ることができ