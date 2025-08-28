松竹は28日、大阪・道頓堀の大阪松竹座での興行を来年5月公演で終了することを発表した。「建物や設備の老朽化のため」とし、劇場や地下店舗も含めたビルを閉館する。松竹の直営で、歌舞伎上演の“関西の聖地”のひとつでもあり、毎年夏、東西のスター俳優がそろう「七月大歌舞伎」が恒例となっていた。ファンからは、X（旧ツイッター）やSNSで、「七月大歌舞伎が見られなくなる…」と嘆きの声があがっている。ビルは1923年（大12