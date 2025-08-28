きょう午前、新潟駅から東京駅に向かっていた新幹線の車内でモバイルバッテリーが発火し、男性1人がけがをしました。東京消防庁とJR東日本によりますと、きょう午前8時10分ごろ、新潟発東京行きの上越新幹線「とき300号」が上野駅に到着する直前、「車内でモバイルバッテリーが発火した」と男性駅員から119番通報がありました。警視庁によりますと、58歳の男性が足元に置いていたキャリーケースから煙が出ているのに気づき、中を見