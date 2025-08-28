ピジョンは、水道水や生理食塩水を約5マイクロメートルの微細なミストにし、吸入することでのどや鼻を優しく潤す、2才から使える家庭用超音波吸入器（薬剤や薬液の吸入を目的とした機器ではない。水道水もしくは生理食塩水を使用）「ポータブル吸入器 Misty（ミスティ）」を、9月1日から、ピジョン公式オンラインショップ本店と、各オンラインショップ公式店（公式楽天市場店、公式Yahoo！ショッピング店、ピジョン公式Qoo10店、公