○モノタロウ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.004％にあたる1万7500株(金額で5950万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は9月1日から9月5日まで。 ○愛知鋼 [東証Ｐ] 発行済み株式数の15.59％にあたる1191万5928株の自社株を消却する。消却予定日は9月5日。 ［2025年8月28日］ 株探ニュース