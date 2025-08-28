―物語コーポ、串カツ田中も新規参入、既存企業による出店加速もあり市場活性化― コロナ禍から順調に回復に向かっているかに見えた外食産業だが、ここにきて食材費や人件費など運営コストの増加で倒産する飲食店が増えている。帝国データバンク（東京都港区）によると、2025年上半期（1～6月）の飲食店の倒産（負債1000万円以上、法的整理）は458件発生し、前年同期（435件）を上回り3年連続で