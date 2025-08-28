セブン-イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「お月見」シリーズの商品を、9月2日から発売します。思わず写真に収めたくなるかわいいビジュアル同シリーズでは、10月6日の中秋の名月に向けて、スイーツや弁当、おにぎり、うどんなど、月をモチーフにした季節限定メニューが登場。第3弾まで約4週間にわたって発売されます。第1弾では、「おつきみるくぷりん」「お月見クレープ」「お月見チーズつくね弁当」の3品がラインア