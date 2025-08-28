【モデルプレス＝2025/08/28】女優の榮倉奈々が28日、自身のInstagramを更新。リゾート地での美しい脚のラインが際立つ後ろ姿を公開した。【写真】榮倉奈々、美脚全開◆榮倉奈々、美脚際立つリゾートショットを披露榮倉は、南国の植物が茂る美しい景色の中、木の橋を歩く後ろ姿を撮影した写真で、白いトップスに黒いバイカーショーツを合わせたシンプルなスタイルから伸びる美しい脚のラインを披露した。この投稿に、ファンからは