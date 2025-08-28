Hong Kong Spiral Rising Technologyは、Pan Studioが開発する基本プレイ無料のアクションRPG『デュエットナイトアビス』（PC/iOS/Android）を10月28日にグローバル同時リリースする。『デュエットナイトアビス』は、魔法と機械が共存する大陸を舞台に、2人の主人公視点で物語を進めるRPG。すべてのキャラクターが全武器を扱えるシステムと360度全方位アクションで爽快なバトルを楽しめる。「魔の楔」育成システムでスキルやモーシ