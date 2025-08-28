熊本県の木村知事は28日、石破総理と面会し、8月の記録的大雨からの復旧・復興に向けた支援を求めました。 【写真を見る】石破総理へ緊急要望知事「現行制度の見直しを」記録的大雨での被害を受け 木村敬知事「大雨災害に関する熊本県からの緊急要望です。よろしくお受け取り下さい」 午後、石破総理と面会した木村知事は「広がっている局地的な被害に対応できるよう、制度の運用や構築を検討して頂きたい」と要望しました