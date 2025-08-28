俳優の樋口幸平が、きょう28日に放送されるフジテレビ系ドラマ『愛の、がっこう。』(毎週木曜22:00〜)の第8話に出演する。樋口幸平樋口が演じるのは、カヲル(ラウール)らが働くホストクラブ「THE JOKER」のライバル店「グルラブ」の看板ホスト・ジン。ホストになった当初から、端正な顔立ちと高身長のスタイルで目立つ存在で、人なつっこいトークを武器に人気を集める。ある時期から高額な金を店で使う常連客、いわゆる「“太客の