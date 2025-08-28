左から：「ナチュリス＜アーモンドとクランベリー＞」「同＜ヘーゼルナッツとカカオ＞」森永製菓は、森永ビスケットシリーズから、厳選したこだわり素材で作った具材たっぷりのビスケット「ナチュリス＜アーモンドとクランベリー＞」「ナチュリス＜ヘーゼルナッツとカカオ＞」を9月2日から発売する。「ナチュリス」は、白砂糖、マーガリン・ショートニング、動物性素材を一切使用せず、アーモンド、クランベリー、ひまわりの種、オ