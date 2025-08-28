株式会社タイトーは、アクションゲーム『バブルボブル』シリーズの完全新作『バブルボブル シュガーダンジョン』のSteam版を2025年11月27日に発売する。日本国内のNintendo Switch版とPlayStation5版は2026年に発売予定だ。本作には同時収録ソフトとして『バブルシンフォニー』が付属する。『バブルシンフォニー』は1994年にアーケードゲームとして登場したタイトルで、1997年の家庭用版移植が収録される。2人同時プレイが可能で、