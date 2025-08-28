柏木由紀さんが自身のYouTubeチャンネルに『【デパコス】とにかく大人っぽく盛りたいときはこのメイク』の動画を投稿。メイクの様子を公開しながら、愛用品も紹介してくれました。【関連記事】 柏木由紀「もうこれがないと」“無くなったら困る”とまで語った溺愛メイクブラシ■アイライナー動画内に登場したのはこちら！CANMAKE/クリーミータッチライナー シアー トゥルーレッド 税込715円（公式サイトより） この投稿をInstagra