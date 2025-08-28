「日本政府が特別なビザ制度を創設する」とした22日のナイジェリア政府の声明＝28日、ケニア・ナイロビ（共同）国際協力機構（JICA）が国内4市をアフリカ諸国のホームタウンに認定したことを巡る誤情報に関し、発信した各国政府や地元メディアは日本側の訂正要求を受け入れ、修正が相次いでいる。「特別なビザ制度ができる」「日本が市をささげた」といった誤情報が拡散していた。松本尚外務政務官は28日、ホームタウンに対する