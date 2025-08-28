名古屋地検は28日、2月に名古屋市で飲酒ひき逃げ事故を起こし、女性（58）を車で140メートル以上蛇行しながら引きずり死亡させたとして、殺人の罪で無職の男（26）を追起訴した。自動車運転処罰法違反の過失致死容疑で送検されていた。