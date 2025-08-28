“ゆきぽよ”こと、モデルの木村有希が、高級ブランド「ルイ・ヴィトン」と「＃FR２」を取り入れたビキニコーデを披露した。【映像】ゆきぽよのヴィトンビキニや白ビキニ姿これまでにも、レモン柄の水着や白のビキニ姿など、抜群のスタイルをInstagramで発信してきたゆきぽよ。「めっちゃセクシー」「綺麗なムチムチなお肌ですね」などと、話題になっていた。「ルイ・ヴィトン」を取り入れた水着コーデで海を満喫8月27日の投