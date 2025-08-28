能登半島地震でずれた土地の境界の再画定に関する会合＝28日午後、石川県庁昨年元日の能登半島地震で、石川県内灘町やかほく市などで液状化現象により地盤が水平方向に動く「側方流動」が起き、土地の境界がずれた問題で、県や法務、国土交通両省などでつくるプロジェクトチームは28日、金沢市で会合を開き、境界の再画定を加速化させるためのプランを大筋でまとめた。近く公表する。実務を担う自治体を支援し、住宅再建や地域の