パックご飯20万食余りを自主回収です。自主回収するのは、アイリスオーヤマのグループ会社「アイリスフーズ」が佐賀県の鳥栖工場で生産した「低温製法米のおいしいごはん」の一部商品です。アイリスフーズによりますと、2025年6月から8月にかけて、購入した客から「黄色や緑に変色している」などと連絡が相次ぎました。商品を回収して調べたところ、ふたのフィルムの貼り付けの強度が不足していた可能性があることが分かりました。