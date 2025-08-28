「wakemake（ウェイクメイク）」が、10色展開の新カラーリップ「ヘルシーグロウバームスティック」と、ハイライター「シアーブリーズブハイライター」2025年9月12日に新製品2品を発売する。■10色展開のリップスティックCJ Olive Young Japan株式会社ヘルシーグロウバームスティック全10色3.5g1,540円（税込）01シャワーピーチ02 スウィートチャット05 ロージーナップ06 ムーディーピンク09 モーヴブレス10 フィグレッド03 アッ