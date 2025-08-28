福岡県は「はしか」の感染確認が増えているとして、ワクチンの接種など感染予防を呼びかけています。福岡県によりますと、24日までの1週間に県内で「はしか」の感染が確認されたのは7人でした。「はしか」の感染確認は去年は1人でしたが、ことしはこれまでに合わせて15人が確認されています。特に8月に入ってから、感染確認の報告が相次いでいます。県によりますと、これまでに重症の人はいないということです。「はしか」は39℃を