「なぜ大切な家族を奪われなければならなかったのか」おととし、中野市で男女4人を殺害したとして殺人などの罪に問われている34歳の男の裁判員裁判が9月4日に始まるのを前に、犠牲となった女性2人の遺族が、代理人弁護士を通じてコメントを出しました。遺族コメント「9月4日から裁判が始まります。やっと始まるというのが正直な感想です」コメントは、おととし5月、中野市江部で散歩中に襲われて亡くなった村上幸枝さん当時66歳と