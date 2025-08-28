27日夕方、埼玉県坂戸市で突風が発生し鶏舎や電柱が倒れるなどした被害で気象台はこの突風がダウンバーストまたはガストフロントの可能性が高いと発表しました。この被害は27日夕方、埼玉県坂戸市青木にある鶏舎1棟と電柱5本ほどが倒れるなどしたもので一時、周辺の770軒ほどで停電が発生しました。熊谷地方気象台は現地に職員を派遣して突風被害の状況や原因について調査をおこないましたが、その結果、突風はダウンバーストまた