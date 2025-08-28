４人組男性アイドルグループ「ＯＷＶ（オウブ）」の中川勝就、本田康祐、佐野文哉、浦野秀太が２８日、大阪・関西万博「Ｗａｒａｉｉｍｙｒａｉｉ館」で行われた「海と海の生き物のアシタ〜使用済み漁網アップサイクルステージ〜」に出演後、取材会に出席した。?サスドル（サステナブルアイドル）?との呼び声が高い同アイドルグループは、グローブライド株式会社と２０２３年から一緒に取り組む「漁網アップサイクルプロジェクト