俳優・杉浦太陽（44）とタレント・辻希美（38）の長女でインフルエンサーの希空（17）が28日、自身のインスタグラムを更新。弟と出かけたことを報告し、きょうだいの仲睦まじい様子を明かした。希空は「せいとデートしてきたぞ」と書き出し、3歳下の弟・青空（せいあ）さんと出かけたことを報告。オールブラックながらミニ丈スカートのクールかつ甘さもある私服を披露し「お買い物沢山して焼肉食べました幸せな1日また行