日米通算２００勝目に王手をかけている巨人の田中将大投手（３６）が２８日の広島戦（マツダ）に先発するも２回５失点（自責４）で降板した。田中将は初回の先頭・中村奨、３番・小園に安打を許し一死一、二塁と早々にピンチを招くと、５番・末包の適時打で先制点を献上。直後の２回の攻撃で女房役・岸田の逆転２ランで主導権を奪い返したが、その裏の守りでは細かな乱れが目立つ形となった。先頭・坂倉に死球を与えると、菊