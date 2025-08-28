YouTube公式チャンネル『サッカーダイジェストTV』で、ファジアーノ岡山の逸材・佐藤龍之介選手のスペシャルインタビュー（後編）を８月25日に公開した。“Jリーグウォッチャー”平畠啓史さんとの今回の対談では、日本代表活動で得たもの、理想の選手像についても話してくれている。また、同世代の友人たちとの微笑ましいやり取りについての秘話も収録されている。日本代表に選ばれた影響もあり、このインタビューは大きな話題