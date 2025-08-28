大阪府の吉村洋文知事が目指していた外国人観光客からの「徴収金」。導入断念です。吉村知事は、オーバーツーリズム対策などの財源として従来の「宿泊税」に加え大阪を訪れる外国人観光客を対象に「徴収金」の支払いを課す制度の導入に意欲を示していました。しかし検討を行っていた有識者らは８月２７日、「観光地で生じる課題は外国人のみに起因するものではなく、外国人のみに負担を求める根拠を示すことは困難」などとし